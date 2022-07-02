Der Spiegel: Литва возмущена позицией ЕС по транзиту в Калининград

Накануне в МИД РФ выразили надежду на то, что рациональное решение между Москвой и Вильнюсом будет найдено.

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В Литве сочли поражением позицию Евросоюза по вопросу транзита российских грузов в Калининград. Об этом пишет Der Spiegel. Издание сообщило, что немецкое правительство было возмущено действиями официального Вильнюса в отношении Калининграда и требует скорейшего снятия запрета на транзит.

Журналисты полагают, что Брюссель может вывести перевозки в Калининград из под санкций, опубликовав юридическое объяснение и тем самым позволить Литве «сохранить лицо» в споре с РФ.

«Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», - приводит издание высказывание литовского политолога Довиле Якнюнайте.

Кроме того, пишет издание, потери Литвы от конфликта с Москвой будут колоссальными. Уже в этом году литовские железные дороги понесут убытки на 150 миллионов евро, а две тысячи сотрудников потеряют работу.

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной.

В МИД РФ накануне отметили, что в настоящее время в вопросе транзита в Калининградскую область мяч находится на стороне Европейского союза и Литвы. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко выразил надежду на то, что рациональное решение между Москвой и Вильнюсом будет найдено, подчеркнув, что политические деятели прежде всего должны думать о благополучии своих граждан.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия работает над контрмерами в ответ на решение литовской стороны о введении запрета на транзит в Калининград.