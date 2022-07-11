В ЕК оценили возврат Канадой турбины для «Северного потока» с точки зрения санкций против РФ

Сложившаяся ситуация с поставками по данному трубопроводу является очень серьезной, отметили в Еврокомиссии.

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Возврат Оттавой турбины для газопровода «Северный поток» не нарушает санкционную политику стран Европы против Москвы, так как под экономические рестрикции не подпадает оборудование для транзита голубого топлива. Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Возврат Канадой турбины (для “Северного потока”. - Прим. ред.) не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», - сказал он во время брифинга в Брюсселе.

Он отметил, что сложившаяся ситуация с поставками по данному трубопроводу является очень серьезной. Макфи добавил, что в ЕК надеются на возобновление поставок после проведения техработ.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», - добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе со «Звездой» посоветовал властям Германии, каким образом можно выйти из ситуации с «Северным потоком».