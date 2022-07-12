До семи человек выросло количество погибших после удара ВСУ по Новой Каховке

Около 60 раненных находятся в больницах города, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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До семи человек выросло количество погибших мирных жителей после удара ВСУ по населенному пункту Новая Каховка в Херсонской области. Десятки человек получили ранения и находятся в больницах. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Уже есть 7 погибших точно и около 60 раненых», - цитирует ТАСС слова Леонтьева.

Удар был нанесен минувшей ночью. По данным ВГА Каховского района, многие мирные жители до сих пор находятся под завалами зданий. Первые пострадавшие начали поступать в больницы ночью, сразу после удара. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, врачи оказывали необходимую помощь всем нуждающимся.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по населенному пункту. Задержанный администратор социальных сетей Новой Каховки Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ. Он добавил, что в День семьи, любви и верности был прилет ракеты и были погибшие среди мирного населения.