Для наводки ракетных ударов по Новой Каховке СБУ использовала администратора городского канала в соцсетях

Задержанный администратор соцсетей сообщил, что координаты он не передавал и обратился в местную полицию.

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Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке. Об этом сообщил задержанный в показаниях администратор канала.

Задержанный администратор социальных сетей Новой Каховки Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ.

«(Они сказали - прим. ред.) Армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий… В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС… 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник "День семьи любви и верности". Это попахивало чем-то… Я координаты не передавал, я обратился в нашу полицию», - цитирует РИА Новости задержанного.

Федоренко добавил, что в день праздника был прилет ракеты и были погибшие среди мирного населения.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков для проведения карательных рейдов. По словам представителя российского оборонного ведомства, Киев приказал провести карательные рейды в Николаеве для выявления и последующей расправы над пророссийски настроенными гражданами.

До этого Росгвардия нашла в Херсоне доказательства сотрудничества миссии ОБСЕ с украинскими спецслужбами. В Telegram-канале российского ведомства сообщалось об обнаружении документов в особняке бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.