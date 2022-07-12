ВГА Херсонской области: многие жители Новой Каховки остаются под завалами после удара ВСУ

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

По данным военно-гражданской администрации (ВГА), многие жители Новой Каховки остаются под завалами после удара Украины по населенному пункту в Херсонской области. Об этом сообщил глава ВГА города Владимир Леонтьев.

«Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами», - приводит РИА Новости слова Леонтьева.

Ранее глава ВГА Каховского района сообщил, что в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области взорвались склады с селитрой.

Леонтьев отметил, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу, подчеркнув, что врачи укрываются в убежище, но продолжают принимать раненых. Кроме того, серьезные повреждения получил склад с гуманитарной помощью.