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ВГА Херсонской области: многие жители Новой Каховки остаются под завалами после удара ВСУ

Ян Брацкий
08:10 12.07.2022
Пострадавшие жители города начали поступать в больницу минувшей ночью, сразу после нанесения удара.
ВГА Херсонской области: многие жители Новой Каховки остаются под завалами после удара ВСУ
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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По данным военно-гражданской администрации (ВГА), многие жители Новой Каховки остаются под завалами после удара Украины по населенному пункту в Херсонской области. Об этом сообщил глава ВГА города Владимир Леонтьев.

«Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами», - приводит РИА Новости слова Леонтьева.

Ранее глава ВГА Каховского района сообщил, что в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области взорвались склады с селитрой.

Леонтьев отметил, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу, подчеркнув, что врачи укрываются в убежище, но продолжают принимать раненых. Кроме того, серьезные повреждения получил склад с гуманитарной помощью.

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