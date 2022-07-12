Глава ВГА Каховского района заявил о десятках раненых в результате обстрела ВСУ

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Нанесенный американскими РСЗО HIMARS удар по городу Новая Каховка Херсонской области со стороны украинских войск привел к десяткам раненых среди мирного населения, еще сотни жителей остались без крова. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.

«Высокоточным американским оружием, насколько я понимаю, в центр города были осуществлены удары. На самом деле есть жертвы уже, среди мирного населения, есть раненые, сотни людей остались без крова, десятки домов разрушены. Больницы продолжают принимать людей. Раненых - многие десятки людей. Мы испытываем шок от этой бомбардировки», - цитируют Леонтьева РИА Новости.

Ранее глава ВГА Каховского района сообщил, что в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области взорвались склады с селитрой. Леонтьев отметил, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу, подчеркнув, что врачи укрываются в убежище, но продолжают принимать раненых. Кроме того, серьезные повреждения получил склад с гуманитарной помощью.