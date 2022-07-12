Завод оборудования для ГЭС в Новой Каховке не подлежит восстановлению после обстрела ВСУ

Из-за масштабных разрушений проще будет построить на этом месте новый завод, заявил глава ВГА района Владимир Леонтьев.

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Производивший оборудования для гидроэлектростанций по всему миру завод в Новой Каховке не подлежит восстановлению после удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Там абсолютно все разрушено», - сказал он.

По словам Леонтьева, из-за масштабных разрушений проще будет построить на этом месте новый завод.

Украинские войска в ночь на 12 июля обстреляли из американской РСЗО HIMARS снарядами калибром 227 миллиметров Новую Каховку в Херсонской области. Повреждения получили жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры, горели склады с селитрой. Завод оборудования ГЭС оказался полностью уничтожен. Известно о семи погибших и более 80 пострадавших.