Яркие вспышки и мощные взрывы: что известно об ударе HIMARS по Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS вечером в понедельник. По данным властей, взорвались склады с селитрой, повреждены сотни объектов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Небо над Новой Каховкой в Херсонской области озаряют яркие вспышки, город сотрясается от череды мощных взрывов. Украинские националисты не менее шести раз ударили по населенному пункту из американской реактивной системы залпового огня HIMARS снарядами калибром 227 миллиметров.

Момент атаки попал на камеры видеонаблюдения. Видно, как в кадре сначала появляется вспышка, а затем ударная волна сносит двери и оконные рамы. Известно, что три удара ВСУ отразила российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В распоряжении «Звезды» оказались эксклюзивные кадры последствий ракетной атаки в центре Новой Каховки. Взрывная волна выбила двери и окна в жилых домах. Стены и крыши домов на улицах обрушены, повсюду осколки и груды бетона. Жители до сих пор не могут отправиться от шока. Многие остались без крова.

Сообщается как минимум о пятерых погибших, семерых пропавших без вести. Не исключено, что эта цифра будет расти. В больницах находятся не менее 80 тяжело раненых мужчин, женщин. Кареты скорой то и дело привозят в больницу пострадавших. Хирурги работают не покладая рук. Под завалами разрушенных зданий находятся десятки людей. Оттуда уже достали шестерых детей. На улицы стянуты все экстренные службы города.

Под массированный удар ВСУ попали рынок, госпиталь, склад с гуманитарной помощью, а также завод, который производил специальное оборудование для Гидроэлектростанций. Предприятие, поставляющее его во многие страны мира, полностью уничтожено.

Выбитые стекла из окон многоэтажек в радиусе нескольких километров, груды развалин на месте жилых домов, искореженные и сгоревшие автомобили - ужас в глазах простых горожан. Масштабы трагедии ещё только предстоит оценить. А зампредставителя генсека ООН Фархан Хак сдержанно отметил, что выступают против обстрелов гражданской инфраструктуры. Также известно, что за три дня до атаки за Новой Каховкой следили с американских спутников, но в Пентагоне хранят молчание. В городе продолжают доставать людей из под завалов. Работает оперативный штаб. Для всех пострадавших от атаки ВСУ работает горячая линия.