В стране и мире Выживший после украинского обстрела житель Новой Каховки описал момент удара артиллерии Тимур Шерзад По словам мирного жителя, он больше всего хочет выздороветь, обретя вновь способность ходить. Это нужно для того, чтобы спокойно нянчить внуков. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Раненый житель Новой Каховки, находящийся на лечении, рассказал «Звезде», как он пережил украинский обстрел. «Пошла волна, и все. Все стекла повыбивало, меня ударило», - заявил житель. По словам жителя, он больше всего хочет выздороветь, обретя вновь способность ходить. «Внуков понянчить, вот и все мои желания», - резюмировал мужчина. Ранее мы показывали, как выглядят последствия взрыва селитры в Новой Каховке после обстрела со стороны войск киевского режима. Кроме этого, «Звезда» демонстрировала и последствия варварских обстрелов Украиной города Горловка в ДНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика