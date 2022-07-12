Пострадавшая жительница Новой Каховки рассказала о многократных взрывах после обстрела

По словам женщины, последствия взрывов были очень разрушительными, из домов были выбиты стекла.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жительница контролируемого ВС РФ города Новая Каховка, получившая ранения после ночного удара ВСУ, рассказала, что ей пришлось пережить.

По словам женщины, последствия взрывов были очень разрушительными, из домов были выбиты стекла. Пенсионерка получила травмы ног и рук. Она рассказала, что взрывы продолжались без перерыва.

Ранее сообщалось, что число людей, обратившихся к медикам после обстрела Новой Каховки, выросло до 90 человек.

В военно-гражданской администрации заявляют, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS, а взрывы произошли на складах с минеральными удобрениями. Также сообщалось, что вспыхнули склады с хранящейся в них селитрой.

На месте работают экстренные службы, людей извлекают из-под завалов. Повреждены рынок, больница, отдел полиции и жилые дома.