В Киеве раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока».
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», - цитирует Макогона РИА Новости со ссылкой на его соцсети.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно отреагировал к решению властей Канады вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток».
Напомним, агентство Reuters сообщало, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода, будет возвращена в Германию. Она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале.