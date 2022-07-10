В стране и мире В Киеве раскритиковали решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» Игнат Далакян Согласно словам Макогона, это очень плохой прецедент исключения из санкций. © Фото: Waltraud Grubitzsch, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока». «Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», - цитирует Макогона РИА Новости со ссылкой на его соцсети. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно отреагировал к решению властей Канады вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток». Напомним, агентство Reuters сообщало, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода, будет возвращена в Германию. Она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика