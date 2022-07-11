Врач рассказал о негативном влиянии дождей на здоровье

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Повышенная влажность при высокой температуре и затяжные дожди могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к утомляемости и снижению работоспособности. Кроме того, такая погода может плохо отразиться на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, так как при дождях снижается атмосферное давление.

«Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой окружающего воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи», - рассказала «Известиям» врач-терапевт.

У тех, кого есть проблемы с сердцем и дыханием, могут усилиться слабость и одышка. Также возможно повышение внутричерепного давления, что поспособствует появлению головных болей. Кроме того, очень чувствительны к изменению атмосферного давления люди с хроническими болезнями и пожилые граждане. Негативный эффект могут оказывать плесень и грибы, которые часто появляются в помещениях при высокой влажности.

Напомним, накануне во власти непогоды оказалась Москва. В результате урагана погиб один человек и еще десять получили травмы различной степени тяжести. За два часа в столице выпало более четверти месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня дожди с сильным ветром обрушатся сразу на несколько регионов. Непогода придет в Брянскую, Калужскую, Смоленскую, Курскую, Тверскую, Ленинградскую , Псковскую, Ростовскую, Новгородскую и Мурманскую области, а также в Карелию и Краснодарский край.