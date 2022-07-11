В Москве за два часа выпало более четверти месячной нормы осадков

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В некоторых районах российской столицы менее чем за два часа выпало более четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства.

«Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за два часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮЗАО, ЦАО и ЗАО», — сообщили представители комплекса.

Они также отметили, что плохая погода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы. Сейчас городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Напомним, в воскресенье вечером на Москву обрушился ураган. В столице бушевал шквальный ветер, сопровождавшийся проливными дождями и грозой. Из-за непогоды один человек погиб. Также в больницы доставлены 10 человек с травмами разной тяжести.