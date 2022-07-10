В стране и мире Собянин заявил, что один человек погиб в больнице Москвы из-за непогоды Игнат Далакян Мэр города призвал жителей столицы быть внимательными и острожными. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Один человек погиб в Москве из-за непогоды. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/сек. В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», - сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале. Мэр города также призвал москвичам быть внимательными и острожными. Ранее на Москву обрушился ураган. В столице бушует шквальный ветер, сопровождающийся проливными дождями и грозой. В некоторых районах города сообщают о падениях деревьев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика