Погодная опасность: в регионы России придут мощные ливни и ураганы

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В ближайшие два дня ряд российских регионов ожидают ливни с грозами и сильным ветром. Непогода придет в Брянскую, Калужскую, Смоленскую, Курскую, Тверскую, Ленинградскую , Псковскую, Ростовскую, Новгородскую и Мурманскую области, а также в Карелию и Краснодарский край.

В некоторых регионах даже возможен град. А скорость ветра местами достигнет 20 метров в секунду. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также добавил, что в некоторых регионах ожидается сильная жара. Так, например, в Астраханской области столбик термометра поднимется до +41 градуса.

Напомним, накануне во власти непогоды оказалась Москва. В результате урагана погиб один человек и еще десять получили травмы различной степени тяжести. За два часа в столице выпало более четверти месячной нормы осадков.