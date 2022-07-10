Последние аккорды Киева: как украинские настроения сменились на агонию и злобу

Чем успешнее продвигается наступление союзных сил, тем более безумные провокации планирует Киев и его западные кураторы.

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Последние аккорды киевской власти - агония и бессильная злоба перед неотвратимой смертью. Жителям Донецка и Макеевки, которые сейчас теряют своих детей, от этого не легче, но их персональный ад однозначно скоро закончится.

После освобождения Лисичанска Народная милиция ЛНР и российские войска развернулись и двинулись освобождать ДНР. Союзные силы подошли к Северску - последнему относительно крупному пункту на пути к Славянску. Там - последние очаги сопротивления и там же - последний крупный форпост ВСУ.

Южнее продолжается наступление на Соледар и Артемовск. После взятия этих населенных пунктов дорога на Краматорск и Славянск с юга будет полностью открыта. На Соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, что составляет 60% численного состава. Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ - ее потери превысили 80% численного состава. Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.

Народная милиция ДНР в настоящий момент - на позициях в населенном пункте Спартак, вплотную к Авдеевке, готова в любой момент встречать прорыв врага огнем пулеметов. До украинских позиций - сотни метров, ВСУ бьют по жилым кварталам населенных пунктов. С южной стороны укрепрайон на Авдеевке находится прямо вплотную в Донецку, окопы подходят фактически к границам города, и линии укреплений усиленно создавались неонацистами все последние годы. Лабиринты окопов, надежно укрытые густой листвой, кажутся бесконечными.

Окружить и уничтожить группировку ВСУ на Мариинско-Авдеевском котле - первоочередная задача ВС РФ в Донбассе. Но штурмовать в лоб готовый к обороне укрепрайон практически невозможно, и сейчас они ведут активную контрбатарейную борьбу с противником. Основой артиллерийской мощи российских Вооруженных Сил на этом направлении являются ракетные системы залпового огня, которые позволяют уничтожать как тяжелую технику, так и живую силу неприятеля.

Неудачи ВСУ осложняет повальная коррупция: беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине черного рынка - можно найти объявления о продаже западного вооружения с доставкой по территории Украины и даже зарубеж. Причем речь идет не только о легком стрелковом вооружении - в ассортименте, например, американские противотанковые комплексы Javelin, дроны Phoenix Ghost, а совсем недавно украинские военные продали две самоходные артиллерийские установки Caesar за скромные 120 тысяч долларов (при обычной стоимости около 7 миллионов). По данным болгарского издания Bulgarian Military, «контрольную закупку» осуществили российские военнослужащие. В итоге «Цезари» попали на «Уралвагонзавод», а официально эти установки были списаны как боевые потери.

Западное оружие, которое все же доехало до фронта, эффективно уничтожают ВКС РФ: так, в 70 километрах от Донецка были ликвидированы две американские установки залпового огня Himars. Если поставки продолжатся, огонь националистов может дотянуться до Смоленска, Брянска, Курска, Воронежа, Ростова и Севастополя.

Чем успешнее продвигается наступление союзных сил ВС РФ и ЛДНР, тем более безумные провокации планирует Киев и его западные кураторы. Но их атаки успешно отражаются, а силы все увереннее продвигаются по линии фронта. Наступление будет продолжаться, пока угроза не будет окончательно ликвидирована.