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Красное знамя Лисичанска: как очередной освобожденный город Донбасса оправляется от нацистского режима

Егор Левин
Валентин Гвоздев
17:38 10.07.2022
Мирная жизнь неотвратимо возвращается в освобожденные города, и помешать этому Киев никак не может, на очереди - освобождение Донецкой области.
Красное знамя Лисичанска: как очередной освобожденный город Донбасса оправляется от нацистского режима
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости, пресс-служба Народной милиции ЛНР
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В Лисичанск практически сразу после освобождения пошла первая за долгое время гуманитарная помощь. Традиционно, отступая, националисты оставили после себя выжженную землю, уничтожая все, что могли - дома, квартиры, городской водопровод. Как и в Мариуполе, мирных граждан не щадили, прикрывались ими, не давали выехать из города.

Освобожденный Лисичанск медленно возвращается к мирной жизни, больше не слышно взрывов и стрельбы, на обочинах дорог - люди со слезами радости на глазах встречают российских военных. Это действительно была победа со слезами на глазах.

О выдаче гуманитарных грузов горожанам в Киеве отчитывались регулярно, однако, продукты присваивали себе боевики ВСУ и так называемые «волонтеры». Жители же получали помощь в лучшем случае по остаточному принципу. А иногда ВСУ не стеснялись забирать у людей последнее - мародерили даже днем, не стесняясь залезая в чужие жилища. Боевики методично разрушали город.

Пока город оставался под контролем неонацистов, в него в сопровождении боевиков приезжали европейские журналисты, которые снимали разрушения после устроенных ими взрывов, желая выдать их за действия российских военных.

Но что-то явно пошло не так, и теперь же доказательства преступлений нацистов могут увидеть все - в центре города устроена выставка трофейной техники ВСУ: от грузовиков и бронеавтомобилей, до танков и зенитных ракетных комплексов, вся эта техника - трофейная, причем, некоторые экземпляры полностью исправны и готовы к использованию. Ко всему прочему, кроме бронетехники украинского производства в строю и зарубежные образцы,  например, британский бронемобиль Saxon. Машину в действии уже оценили бойцы Народной милиции.

Освобожденный Лисичанск посетил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он осмотрел экспозицию, пообщался с местными жителями и пообещал в самые сжатые сроки восстановить город.

«В первую очередь, надо заняться вопросами безопасности, тут большое количество мин и растяжек. Потом - рабочие бригады, свет, вода, все мероприятия, которые позволят жить», - сказал он.

Сейчас в Лисичанске идет активная уборка завалов и разминирование улиц. Некоторые районы города пострадали сильнее, некоторые - ВС РФ успели оперативно отрезать и зачистить, сохранив людям крышу над головой. Теперь настоящий символ освобождения - красное знамя.

Мирная жизнь неотвратимо возвращается в освобожденные города. Помешать этому Киевская власть уже никак не может.  На очереди - освобождение Донецкой области, и, судя по всему, это произойдет уже совсем скоро.

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