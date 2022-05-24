МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777

Также нанесены удары по трем пунктам управления, 36 районам сосредоточения войск противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские военные за минувшие сутки ударами ракет воздушного базирования поразили крупный склад 155-мм снарядов к гаубицам М-777 производства США в Раздоловке в ходе спецоперации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также нанесены удары по трем пунктам управления, 36 районам сосредоточения войск противника, поражены самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледара и шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман ДНР.

Генерал-майор рассказал и об успехах оперативно-тактической и армейской авиации. По словам Конашенкова, удалось поразить два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения войск, а также ЗРК «Бук-М1» в ДНР.

Ранее российские военные в ходе специальной военной операции нанесли удар по позициям украинских военных под Харьковом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов