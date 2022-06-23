В России поблагодарили Макрона за «предоставленные» для изучения гаубицы CAESAR

© Фото: Cover Images, Keystone Pres Agency, Globallookpress

Российский концерн «УралВагонЗавод» поблагодарил французского президента Макрона за «предоставленные» для изучения гаубицы CAESAR.

Запись о том, что французские гаубицы, поставленные Украине, были захвачены российскими военными в хорошем состоянии и доставлены на УралВагонЗавод для изучения, опубликовал в Тelegam французский политик Режис Кастельно.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но, тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще - разберем», - прокомментировал запись Кастельно аккаунт «УралВагонЗавода».

Ранее в Минобороны России заявили, что Украина потеряла 2 088 орудий и минометов в ходе боевых действий с начала российской спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.