До этого британец Шон Пиннер в суде ДНР признал свою вину в действиях, направленных на насильственный захват власти.

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни трех наемников из иностранных государств, которые воевали на Украине во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Приговор был вынесен гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму, сообщили «Звезде» в суде.

Напомним, британец Шон Пиннер в суде признал свою вину в действиях, направленных на насильственный захват власти. До этого он рассказал, как попал в плен в Мариуполе. Пиннер отметил, иностранные бойцы, сражавшиеся на стороне Украины плечом к плечу с морпехами 36-й отдельной бригады ВСУ, не осознавали, как они рискуют, следуя указаниям командования.

Ранее Донецкая Народная Республика предоставила кадры из суда над иностранными наемниками, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских националистов в Мариуполе.