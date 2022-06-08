Британский наемник Пиннер в суде ДНР признал вину по делу о насильственном захвате власти

Преступления по статье о насильственном захвате власти наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - смертной казнью с конфискацией имущества.

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В суде Донецкой Народной республики гражданин Великобритании Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса, признал свою вину в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Так, преступления по статье насильственном захвате власти наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время - смертной казнью с конфискацией имущества. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд ДНР, Пиннер не признал вину по части статьи об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.

Ранее Шон Пиннер рассказал, как попал в плен в Мариуполе. По его словам, иностранные бойцы, сражавшиеся на стороне Украины плечом к плечу с морпехами 36-й отдельной бригады ВСУ, не осознавали, как они рискуют, следуя указаниям командования.