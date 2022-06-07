Время отвечать: кадры судебного процесса в ДНР над иностранными наемниками

В роли обвиняемых предстали воевавшие на стороне Украины британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марроканец Сааудун Брагим.

© Видео: Министерство информации ДНР © Фото: Министерство информации ДНР

Донецкая Народная Республика предоставила кадры из суда над иностранными наемниками, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских националистов в Мариуполе.

Судебный процесс проходит в ДНР. В роли обвиняемых предстали британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марроканец Сааудун Брагим.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники на Украине жалуются на отсутствие снабжения.

Тем временем корреспондент «Звезды» показал показал работу российских саперов в Мариуполе. Специалисты Международного противоминного центра держат дистанцию и тщательно обследуют местность относительно наличия взрывоопасных предметов.