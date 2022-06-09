Дом в щепки: корреспондент показал разрушения от украинских обстрелов Стаханова в ЛНР
По счастливой случайности жильцы самого дома не пострадали, но заходить в здание сейчас опасно - оно может обрушиться в любой момент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев продолжает наблюдать за последствиями украинских обстрелов города Стаханов в ЛНР. На этот раз украинский снаряд уничтожил частный дом.
«Еще один снаряд угодил в жилой сектор. Жильцы чудом не пострадали, но сам дом получил критические повреждения. Разрушено несколько стен, внутрь заходить небезопасно, в любой момент может произойти обрушение», - прокомментировал корреспондент.
Ранее «Звезда» показывала последствия украинских обстрелов столицы ДНР Донецка и Макеевки.
Тем временем в Донецкой Народной Республике заявили о начале боев за Славянск.