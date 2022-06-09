В стране и мире Материалы Следствия Обстрел «Ураганом»: как выглядят последствия украинского удара по Стаханову Валентин Гвоздев По словам корреспондента «Звезды», украинский обстрел повредил газопровод, в данный момент в городе ведутся восстановительные работы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев побывал на месте обстрела города Стаханов украинскими РСЗО. «Около 5 часов утра украинские националисты обстреляли город Стаханов, предположительно, используя РСЗО «Ураган». Попали в эту часть города, был поврежден газопровод, сейчас ведутся восстановительные работы», - прокомментировал корреспондент. Ранее российский десантник рассказал, как пневмокаркасная палатка спасла военных медиков от обстрела ВСУ. Также «Звезда» показывала, как мирные жители страдают от обстрелов Донецкой Народной Республики украинскими артиллеристами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика