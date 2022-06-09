Обстрел «Ураганом»: как выглядят последствия украинского удара по Стаханову
По словам корреспондента «Звезды», украинский обстрел повредил газопровод, в данный момент в городе ведутся восстановительные работы.
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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев побывал на месте обстрела города Стаханов украинскими РСЗО.
«Около 5 часов утра украинские националисты обстреляли город Стаханов, предположительно, используя РСЗО «Ураган». Попали в эту часть города, был поврежден газопровод, сейчас ведутся восстановительные работы», - прокомментировал корреспондент.
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