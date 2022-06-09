В ДНР заявили о том, что начались бои за Славянск

Также в сообщении от штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики говорится, что на данный момент группировка ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку.

© Фото: Штаб территориальной обороны ДНР

В штабе территориальной обороны ДНР заявили о том, что начались бои за город Славянск.

Также в сообщении от штаба говорится, что на данный момент группировка ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку.

Ранее об освобождении территории Луганской Народной Республики на 97 процентов говорил министр обороны России Сергей Шойгу.

Также в Минобороны России раскрыли потери украинских боевиков в ходе боев за Святогорск.