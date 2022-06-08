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Без жалости и разбора: как люди страдают от обстрелов Донецка украинскими артиллеристами

Тимур Шерзад
Владислав Кустов
18:54 08.06.2022
По словам корреспондента, в этот раз масштабной трагедии, по счастливой случайности, не произошло. Трое пострадавших, все раненые. Но тем не менее, среди раненых - ребенок и беременная женщина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал про обстрелы ДНР со стороны ВСУ из Донецка. 

«Можно сказать, что практически ничего не меняется. Целью для ВСУ продолжают оставаться детсады, школы, больницы. Нарастает только интенсивность обстрелов. И вот главное, что поразило сегодня, это удар ВСУ по центру Донецка. Снаряды легли недалеко от того места, где произошла трагедия применением ВСУ «Точки-У» по мирным жителям», - заметил Кустов. 

По словам корреспондента, в этот раз трагедии такого масштаба, по счастливой случайности, не произошло. Трое пострадавших, все раненые. Но тем не менее, среди раненых - ребенок и беременная женщина.

Люди в Донецке, как заметил Владислав Кустов, в целом привыкли к тому, что центр города - это безопасное место, и совершенно не ожидали такого удара.

Как отметил корреспондент, можно почувствовать разницу - в центре города кипит жизнь обычно, а на окраинах постоянно происходят обстрелы. И сегодня все три женщины, фактически, одна семья, находились в магазине в центре. И в этот момент по городу ударили снаряды. 

«Девочка отделалась легкой царапинкой за ушком, но для нее, конечно, это наверняка огромная психологическая травма. А мама и бабушка получили осколочные ранения ног. Беременную маму отвезли в гинекологию, а бабушку на костылях на такси отпустили домой», - сказал корреспондент.

Под особым ударом сегодня и Макеевка. Там противник применял реактивные снаряды «Градов». Когда съемочная группа «Звезды» проезжала Макеевку, было слышно, как интенсивно ложились снаряды там, и снова под огнем оказались дети. 

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