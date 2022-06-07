Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории ЛНР

Сергей Шойгу отметил, что полностью освобождены жилые кварталы Северодонецка. В данный момент, по словам министра, продолжается взятие под контроль его промышленной зоны, а также ближайших населенных пунктов.

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Луганская Народная Республика уже освобождена на 97 процентов.

«Развивается наступление на попасненском направлении. В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Также Шойгу отметил, что освобождена значительная часть территории республик Донбасса по левому берегу реки Северский Донец. Она включает в себя города Красный Лиман, Святогорск и 15 других населенных пунктов. Наиболее крупные из последних, по словам Шойгу - Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Шойгу добавил, что полностью освобождены и жилые кварталы Северодонецка. В данный момент, по словам министра, продолжается взятие под контроль его промышленной зоны, а также ближайших населенных пунктов.

Кроме этого, министр обороны России озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов