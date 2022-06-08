В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска

За три дня боев потери украинских войск составили более трехсот националистов, сообщили в Минобороны России.

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Вооруженные формирования Украины потеряли более 300 военных в ходе боев под Святогорском, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки РСЗО "Град" и свыше 20 единиц автомобильной техники», - сказал он.

По словам Конашенкова, украинская группировка на Донбассе в целом несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Также российские военные нанесли ракетный удар в Харькове по бронетанковому заводу, в котором ремонтировались танки и другая бронетехника ВСУ.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска в Донецкой Народной Республике. Он сделал это в ходе селекторного совещания в российском военном ведомстве.

Ранее корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин рассказал о боевой работе экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов