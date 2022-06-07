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Сергей Шойгу заявил об освобождении города Святогорск в ДНР

13:01 07.06.2022
Также Шойгу сообщил, что полностью взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка. Сейчас продолжается взятие под контроль его промышленной зоны, а также ближайших населенных пунктов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении города Святогорск в Донецкой Народной Республике. Он сделал это в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ. 

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман, Святогорек, а также 15 других населен­ных пунктов», - сказал Шойгу. 

Самые крупные из этих 15 населенных пунктов, по словам Шойгу - Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево. 

Также Шойгу сообщил, что полностью взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка. Сейчас продолжается взятие под контроль его промышленной зоны, а также ближайших населенных пунктов. 

Кроме этого, министр обороны России озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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