Сергей Шойгу заявил об освобождении города Святогорск в ДНР

Также Шойгу сообщил, что полностью взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка. Сейчас продолжается взятие под контроль его промышленной зоны, а также ближайших населенных пунктов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении города Святогорск в Донецкой Народной Республике. Он сделал это в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман, Святогорек, а также 15 других населен­ных пунктов», - сказал Шойгу.

Самые крупные из этих 15 населенных пунктов, по словам Шойгу - Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Также Шойгу сообщил, что полностью взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка. Сейчас продолжается взятие под контроль его промышленной зоны, а также ближайших населенных пунктов.

Кроме этого, министр обороны России озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов