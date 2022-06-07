Бьют без остановки: как Донецк весь день терпит интенсивные обстрелы со стороны ВСУ

Если поначалу снаряды ложились на жилые кварталы с интервалом в десять минут, то теперь он составляет все пять.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Местная жительница Петровского района Донецка даже не реагирует на обстрелы и звуки разрывающихся снарядов. Судя по времени от выстрела до падения снаряда, позиции украинской армии находятся примерно в трех километрах от съемочной группы «Звезды». Во время заезда произошло сразу два прилета, и, по всей видимости, загорелся один из корпусов шахты.

В Донецке сегодня особенно жарко, боевики вновь бьют по жилым домам. Обстрелы происходят не только в Петровском районе, в Куйбышевском повреждено здание банка, а в Киевском повылетали окна в квартирах. В результате этого погиб один человек.

От удара снаряда на время вышел из строя микрофон нашей съемочной группы. Три секунды - и рядом сыпятся осколки на излете. Как ни парадоксально, но на пустынной улице внезапно появился мужчина на велосипеде. Он едет не спеша и говорит, что за восемь лет страх обстрелов пропал.

Среди посеченных осколками домов становится все опаснее. Если поначалу снаряды ложились с интервалом в десять минут, теперь он составляет все пять. Под огнем в настоящее время находится шахта, которая функционировала до сегодняшних дней.

Местный житель Валерий позвал укрыться в подвале. Свою семью мужчина давно отправил в безопасные районы, и теперь он живет один. Говорит, что за восемь лет научился держать двери убежища открытыми.

Александре Герасимовне 90 лет. Сейчас у нее нет дома, приютил сосед. Причем ему самому ходить не просто. Он уже и забыл прятаться. Остальные жители во время обстрела выходят из квартир в подъезды. Стоят за перекрытиями. Сегодня так происходит весь день. ВСУ целенаправленно бьют с Авдеевского направления, будто мстят за ответные удары ДНР, ведь там накануне прошла операция по уничтожению крупного скопления противника.

«В результате этой операции было уничтожено до 700 человек личного состава и до 100 единиц техники. Различной: колесной, гусеничной, спецтехники. И вот после этого, как раз вот это произошло в четверг, а с пятницы начались вот эти массированные обстрелы городской черты. Донецка, Горловки, где вот большое количество пострадавших. Потом это было суббота, воскресенье, понедельник частично вот это все», - рассказал представитель Народной Милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Среди уничтоженной украинской военной техники были и самоходные артиллерийские установки, переданные западными странами. Из них еще недавно били по центру Донецка. Теперь жители окраин надеются, что скоро не придется прислушиваться к небу, перед тем, как выйти на улицу.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.