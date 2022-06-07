«Мы не допустили еще большей трагедии»: Басурин об усилившихся обстрелах в ДНР со стороны ВСУ

Представитель НМ ДНР рассказал, что в результате операции ВС РФ и Народной Милиции по ликвидации живой силы и техники ВСУ уничтожено до 700 человек личного состава.

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Представитель Народной Милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, в связи с чем в последнее время происходят массированные обстрелы в ДНР со стороны украинской армии. По его словам, Народная Милиция до начала обстрелов получила информацию о сосредоточении живой силы и техники противника в двух районах республики.

«Было принято решение на уничтожение. Это было совместной операцией как наших сил, так и сил Российской Федерации. В принципе применялось все, кроме ракет дальнего действия. В результате этой операции было уничтожено до 700 человек личного состава и до 100 единиц техники», - отметил Басурин в беседе со «Звездой».

При этом представитель НМ ДНР добавил, что данная операция произошла в четверг, а массированные обстрелы Донецка, Горловки, городской черты ДНР начались с пятницы.

«Большое количество пострадавших, потом это было в субботу, в воскресенье, в понедельник частично. Тот план, который вынашивал противник, мы не дали ему осуществиться, плохо, что люди пострадали, но мы не допустили еще большей трагедии», - объяснил Басурин.

Напомним, министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила, что властями разработан специальный военный план, реализация которого позволит добиться прекращения обстрелов Донецка украинской армией в ближайшее время.