Воронки с человеческий рост: как Донецк переживает последствия мощного обстрела ВСУ

После очередного обстрела Донецка со стороны украинской артиллерии погибли минимум три человека и десятки горожан были ранены.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Спасатели Донецкой народной республики буквально разрываются между адресами. После массированного обстрела в Донецке сразу вспыхнули около десятка пожаров.

Несколько пожарных расчетов ДНР взялись тушить возгорание от прямого попадания. Огонь очень сильный и справляться с ним требует большого труда. Вероятнее всего, на месте пожара находилось производственное помещение завода стройматериалов или мебельной фабрики.

Украинские артиллеристы накрыли несколько районов города. Известно как минимум о трех погибших, еще десятки раненых. Снаряды сыпались во дворы жилых кварталов на глазах у горожан. Многие выжили просто чудом.

«Слышу, прилетает где-то очень рядом... Начинаю бежать... и вижу, как сюда прилетает. Столп выше деревьев поднялся, земля», - рассказал один из местных жителей.

На месте, где упал снаряд, воронка в несколько метров. Очевидно, украинские военные использовали не только реактивные «Грады», но и тяжелую гаубичную артиллерию, включая 152-миллиметровые снаряды.

Во время прямого попадания в жилой дом была разрушена крыша, и комната 12-летнего ребенка. Мама девочки показала, что осталось от спальни дочери. Как раз во время обстрела Маша должна была делать уроки за столом, но по счастливой случайности мать взяла ее с собой на работу.

Два снаряда попали по центральному офису местного водоканала, подающего воду на весь Донецк. Трое сотрудников получили ранения, но перебоев со снабжением удалось избежать.

А вот с электричеством в городе возникли проблемы: от прямого попадания загорелась одна из подстанций. Без света остались без малого 10 тысяч человек. Обстрелы Донецка и расположенных рядом населенных пунктов республики украинские военные проводят сейчас в ежедневном режиме в любое время дня и ночи.

«Ох, если бы это первый был. Уже, знаете, привыкаешь к этому, если честно... Страшно, очень страшно. Так страшно, что слов нет, не знаю. Интересно, сколько мы еще будем так мучиться», - призналась местная жительница Мира Константиновна.

До позиций украинских артиллеристов, расположенных в Авдеевке, не больше 20 километров. И пока их реактивные системы залпового огня и гаубичная артиллерия может достать практически до любого района города.