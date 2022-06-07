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Несмотря на жуткий свист: жительница Донецка не стала кланяться украинским снарядам

Тимур Шерзад
Владислав Кустов
17:15 07.06.2022
Украинские обстрелы за восемь лет конфликта уже давно не вызывают удивления у жителей Донецка. Эти люди милостью киевского режима живут в условиях боевых действий настолько долго, что иногда толком не реагируют на обстрелы. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает в Петровском районе Донецка, который обстреливается украинской артиллерией. 

«Вот так сейчас, в Петровском районе Донецка, только мы заехали сюда, сразу два прилета. Кажется, на территории шахты, видимо, загорелся один из корпусов. Сейчас валит дым, и прилеты продолжаются. Причем местные жители все попрятались, хотя некоторые выходят посмотреть, совсем не боятся», - прокомментировал Кустов. 

Одной из самых смелых оказалась местная жительница Татьяна Александровна. Когда корреспондент брал у нее комментарий, в воздухе засвистел украинский снаряд. Съемочная группа «Звезды» бросилась на землю, но Татьяна продолжила невозмутимо стоять во весь рост. 

На вопрос, почему местная жительница не прячется от вражеских снарядов, она ответила, что негде. Хотя, в принципе, можно пойти в подвал. 

Украинские обстрелы за восемь лет конфликта уже давно не вызывают удивления у жителей Донецка. Эти люди милостью киевского режима живут в условиях боевых действий настолько долго, что иногда толком не реагируют на обстрелы. 

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