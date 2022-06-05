Медвежья услуга из-за океана: помогут ли Киеву поставки американских РСЗО

В Белом доме сообщили о намерении передать Киеву современные реактивные системы залпового огня HIMARS, дальность ударов которых составляет до пятисот километров. Украинский президент Владимир Зеленский даже пообещал не применять их по России, но ему уже никто не верит.

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Политическое эссе президента США Джо Байдена в The New York Times, вне всяких сомнений, задумывалось как разъяснение позиции Белого дома в отношении ситуации на Украине. Даже название говорило само за себя «Что Америка будет, и не будет делать на Украине».

Если верить статье Байдена, то Соединенные Штаты и дальше планируют противостоять России исключительно украинскими войсками. Во всяком случае, пока они там есть. Прямых столкновений с Россией в Вашингтоне пока не планируют. При этом, поставляя киевскому режиму все более современные и мощные виды вооружении, Байден утверждает, что США и НАТО не стремятся к войне Россией.

Также в Белом доме сообщили о намерении передать Киеву современные реактивные системы залпового огня HIMARS, дальность ударов которых составляет до пятисот километров. Украинский президент Владимир Зеленский даже пообещал не применять их по России, но ему уже никто не верит.

О том, как Запад продолжает накачивать Украину оружием и помогут ли американские реактивные системы залпового огня Киеву, – в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».