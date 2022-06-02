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Захарова высказалась об обещании Киева не использовать РСЗО США по целям в России

Анна Назайкина
11:05 02.06.2022
Накануне замглавы американского Минобороны Колин Каль заявил, что новый пакет военной помощи США Киеву включает четыре современные реактивные системы HIMARS.
Захарова высказалась об обещании Киева не использовать РСЗО США по целям в России
© Фото: Sgt. Dustin Biven, KeystonePressAgency, globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему не стоит оценивать обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять реактивные системы залпового огня США HIMARS для атак на территории РФ.

В конце 2021 года Москва требовала письменных гарантий безопасности, так как ни на какие заявления украинского лидера и глав западных держав «больше никто не ориентируется», напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно...Должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит и соответствующая реакция нашего силового блока», - сказала дипломат в эфире «Соловьев Live».

Накануне замглавы американского Минобороны Колин Каль заявил, что новый пакет военной помощи США Киеву включает четыре современные РСЗО HIMARS. В Вашингтоне подчеркнули, что заручились обещанием киевских властей, включая лично Зеленского, не использовать реактивные системы для ударов по России.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что любые поставки вооружения Украине, несмотря на любую аргументацию со стороны Вашингтона, увеличивают вероятность прямого столкновения России и США. 

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