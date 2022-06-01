Байден заявил, что США продолжат помогать Киеву, но не будут напрямую участвовать в конфликте

Кроме того, он заявил, что США предоставят Украине более современные ракетные системы и боеприпасы.

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При условии, что Соединенные Штаты или их союзники не подвергнуться военной агрессии, Вашингтон не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией... Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы», - приводятся его слова в статье New York Times.

Президент Штатов обратил внимание, что Вашингтон не поощряют нанесение Киевом ударов за пределами Украины.

Кроме того, Байден заявил, что США поставят Украине более современные ракетные системы и боеприпасы. Глава государства отметил, что Штатам удалось оперативно отправить Киеву значительное количество оружия.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народной республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции.