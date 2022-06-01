В Пентагоне рассказали, сколько времени у ВСУ займет освоение РСЗО HIMARS

Для оперативной доставки вооружений на Украину, США заранее перебросили их в Европу.

© Фото: Army Sgt. Dustin Biven, defense.gov

Заместитель главы Пентагона Тодд Бриссил раскрыл детали передачи Украине очередного пакета помощи от США. С его слов, Киев получит четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, которые украинские военные обязались использовать исключительно в оборонительных целях.

Чтобы обеспечить оперативную доставку вооружений на Украину, США заранее переправили их в Европу, отметили в Пентагоне. Сейчас военнослужащим ВСУ предстоит пройти курс обучения по применению РСЗО HIMARS, что займет около трех недель, пишут РИА Новости.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета помощи. Помимо четырех установок залпового огня в него вошли четыре вертолета Ми-17, тысяч ракет Javelin и 15 тактических машин.