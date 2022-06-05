Курс на благополучие: как меняется жизнь в Запорожье и Херсонской области

Так, на прошлой неделе было объявлено об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей этих регионов, и заявки на его получение уже подали более полутора тысяч человек.

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Запорожье и Херсонскую область ждут большие перемены, и они уже начались. В регионах это видно во всех сферах жизни. Для торговцев, аграриев, для управленцев и в первую очередь для народа создают максимально удобные условия, чтобы мирно жить и работать.

Так, на прошлой неделе было объявлено об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей этих регионов, и заявки на его получение уже подали более полутора тысяч человек.

В местных паспортно-визовых центрах – настоящий ажиотаж. Подать документы выстраиваются очереди. По оценкам администрации Херсонской области, около 80% жителей региона сейчас однозначно хотят стать российскими гражданами. Первые паспорта новые граждане России получат уже через три месяца.

В Запорожье в магазинах и на заправках активно идет переход на рубли. В Херсоне восстановлены помещения местного телеканала, радио и типографии. Российская мобильная связь и интернет – уже стабильно работают.

О том, как в Херсонской и Запорожской областях обустраивается и налаживается новая мирная жизнь – в репортаже Виктории Косогляденко для программы «Главное с Ольгой Беловой».