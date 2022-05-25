Путин упростил прием в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей на Украине. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"», - говорится в документе.

Ранее исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что банк для расчетов в рублях будет осуществлять свою работу на всей территории Херсонской и Запорожской областей. Она отметила, что предприниматели уже принимают оплату в рублях на рынках за продукты питания, товары первой необходимости, а также на автозаправочных станциях.

До этого власти Херсонской области заявили, что русскому языку будет дан статус государственного наравне с украинским. Уточняется, что он станет основным языком для делопроизводства, общения и любых вопросов государственного значения.