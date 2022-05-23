В Херсонской области ввели бивалютную зону для рубля и гривны

В регионе разрешается выставлять ценники в обеих валютах по курсу два рубля за одну гривну.

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Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении в регионе бивалютной зоны. Российский рубль в области получит хождение наряду с гривной по курсу два к одному.

«С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной. Предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Курс: 2 рубля за 1 гривну», - сообщается в Telegram-канале ВГА области.

Ранее в Херсонскую область был проведен Интернет с территории Республики Крым. Об этом заявил депутат Государственной думы России Игорь Кастюкевич, который занимается курированием российской гуманитарной миссии в регионе.