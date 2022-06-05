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В освобожденном Херсоне начала трансляцию первая радиостанция

Анна Назайкина
14:54 05.06.2022
Благодаря российским специалистам в регионе удалось запустить первую радиостанцию, в настоящий момент завершаются работы для начала трансляции первого регионального телеканала.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В освобожденном Херсоне начала трансляцию первая в регионе радиостанция – «Радио Херсон». После начала проведения спецоперации киевские власти всячески пытались отстранить мирных жителей от правдивой информации.

Благодаря российским специалистам в регионе удалось запустить первую радиостанцию, в настоящий момент завершаются работы для начала трансляции первого регионального телеканала.

Пресс-секретарь администрации Херсонской области Сергей Мороз в прямом эфире рассказал, как в регионе происходит возвращение к мирной жизни, какие специалисты востребованы и как в дальнейшем будет выстроена работа местного телеканала.

«Мы сейчас с вами находимся на бывшей ТРК "Скифи". Сейчас на базе этого телеканала будет формироваться теле-радио компания, которая будет называться "Таврия". Как вы видите оборудование в порядке, все работает. Основной будут новости Херсона. Мы будем озвучивать все что происходит в Херсоне. Все события, праздники – мирная жизнь Херсона» - сказал он.

На данный момент благодаря специалистам связи ВС РФ и крымским инженерам на всей территории Херсонской области уже вещают 24 основных российских телеканала. Кроме того, уже удалось запустить вещание кабельного и цифрового телевидения на базе одного из крупнейших провайдеров области.

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