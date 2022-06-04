Выпустили 40 ракет: ВСУ обстреляли центр Донецка из «Града»

Основной удар пришелся по Ворошиловскому району, предварительно известно, что он мог зацепить школы.

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Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка из «Града». Об этом сообщили в представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной республике.

«В 21:05 ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 40 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении Центар в Telegram.

По предварительным данным, в результате массированного обстрела есть пострадавший. Основной удар пришелся по Ворошиловскому району. Предварительно известно, что он мог зацепить школы.