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«Перестаньте убивать наших детей»: жительница Донецка обратилась к бойцам ВСУ после обстрела

Анна Касаткина
01:25 05.06.2022
В квартирах дома в Ворошиловском районе выбиты стекла, автомобили во дворе сгорели, несколько человек, в том числе дети, получили легкие ранения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жительница дома, который попал под обстрел в Донецке, рассказала «Звезде» о произошедшем. Она также обратилась с просьбой к бойцам Вооруженных сил Украины.

По словам Валентины, ближе к центру Донецка ради собственной безопасности она с семьей переехала из района аэропорта, им приходится жить у знакомой.

«Нежинская улица, у нас там тоже все разрушено. Мы считали, что здесь безопасно, и мы здесь прожили два месяца, и было более-менее... Мы были в доме, все было тихо, но потом что-то случилось, я не знаю. Все сгорело, все машины наши сгорели... С подъезда выскочили - там детки. Чем могли - помогли. Ребенок очень был испуган, успокоили, дали воды», - рассказала она.

Валентина на камеру обратилась к обстреливающим людей военнослужащим.

«Я хочу попросить у Бога или у тех людей, которые нас уничтожают: перестаньте убивать наших детей... Мы все это пережили, восемь лет, мы никогда в жизни никому не желали зла. Они кричат: "Героям слава", а мы всегда говорили: "слава Богу". Мы молимся по сей день за мир и надеемся, что скоро наступит мир на нашей земле, потому что мы никому ничего плохого не сделали», - сказала она.

В квартирах дома в результате обстрела выбиты стекла, автомобили во дворе сгорели, несколько человек, в том числе дети, получили легкие ранения. Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что обстрелами также повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

По информации властей Донецкой народной республики, украинские войска в 21.05 обстреляли Ворошиловский район города 40 ракетами из БМ-21 «Град». По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 13 человек, в их числе один ребенок.

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