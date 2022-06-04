Лавров рассказал о допросах боевиков с «Азовстали»

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Все задачи в Мариуполе, в частности по заводу «Азовсталь», были выполнены с минимальными потерями, чему способствовал приказ президента Владимира Путина не штурмовать засевших в катакомбах боевиков батальона «Азов»*, в отношении членов которого в России возбуждены уголовные дела.

Об этом в интервью телекомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«В результате осады, находившиеся там отъявленные головорезы из батальона "Азов"* просто сдались. Они сейчас дают показания. Думаю, что они много интересного расскажут о том, как эта неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства, в том числе при президенте Зеленском», - предположил Лавров.

Полностью под контроль Вооруженных Сил России и Народной милиции ДНР завод «Азовсталь» перешел 20 мая. До этого сотни боевиков нацбатов и солдат ВСУ добровольно сложили оружие. Тех из них, кто нуждался в медицинской помощи, отправили в больницы. После того, как территория завода была освобождена от боевиков, туда зашли саперы ВС РФ. Метр за метром они проверяют производственные помещения.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.