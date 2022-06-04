В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров рассказал о допросах боевиков с «Азовстали»

Ян Брацкий
22:45 04.06.2022
По мнению главы МИД РФ, допрашиваемые боевики расскажут о воплощении неонацистской теории в жизни украинского государства.
Лавров рассказал о допросах боевиков с «Азовстали»
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Все задачи в Мариуполе, в частности по заводу «Азовсталь», были выполнены с минимальными потерями, чему способствовал приказ президента Владимира Путина не штурмовать засевших в катакомбах боевиков батальона «Азов»*, в отношении членов которого в России возбуждены уголовные дела.

Об этом в интервью телекомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«В результате осады, находившиеся там отъявленные головорезы из батальона "Азов"* просто сдались. Они сейчас дают показания. Думаю, что они много интересного расскажут о том, как эта неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства, в том числе при президенте Зеленском», - предположил Лавров.

Полностью под контроль Вооруженных Сил России и Народной милиции ДНР завод «Азовсталь» перешел 20 мая. До этого сотни боевиков нацбатов и солдат ВСУ добровольно сложили оружие. Тех из них, кто нуждался в медицинской помощи, отправили в больницы. После того, как территория завода была освобождена от боевиков, туда зашли саперы ВС РФ. Метр за метром они проверяют производственные помещения.  

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:33 В стране и мире
Выпустили 40 ракет: ВСУ обстреляли центр Донецка из «Града»
21:40 В стране и мире
Лавров: Россия существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в 2022 году
17:10 Армия
МО РФ: отступающим из Северодонецка ВСУ приказано заминировать емкости с химикатами на заводе «Азот»
18:10 В стране и мире
Видео
Шрам на шерстяной броне: как пес по кличке Броник стал верным другом для бойцов ДНР
15:12 В стране и мире
В США назвали дипломатической победой Путина визит главы Африканского союза
Популярное
Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети
Видео
МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.