Путин поручил Шойгу отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе

По словам президента, необходимо заблокировать промзону, но не рисковать жизнями солдат и офицера в заводских катакомбах.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приказал отменить штурм мариупольского комбината «Азовсталь», а вместо этого поручил заблокировать промзону, чтобы не рисковать жизнями российских военнослужащих.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», - сказал глава государства.

Путин указал на необходимость еще раз предложить сложить оружие противнику, который находится на территории «Азовстали». Президент подчеркнул, что тем, кто это сделает, гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами, а раненые получат медицинскую помощь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.