Проверить каждый метр: разминирование «Азовстали» показали на видео
«Звезда» публикует кадры разминирования территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
После того, как украинские боевики, ранее занимавшие завод, сдались в плен, территорию необходимо обезопасить от взрывоопасных предметов - это могут быть как неразорвавшиеся снаряды, так и оставленные украинскими националистами смертельно опасные «сюрпризы».
На видео представлена работа саперов Вооруженных сил России - специалисты обследуют обширную территорию «Азовстали» буквально метр за метром.
До этого «Звезда» показывала, как выглядят секретные тоннели освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Ранее о последних днях осады «Азовстали» рассказал командир украинских морских пехотинцев Сергей Волынский, известный под кличкой Волына.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов