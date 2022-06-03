Проверить каждый метр: разминирование «Азовстали» показали на видео

После того, как украинские боевики, ранее занимавшие завод, сдались в плен, территорию необходимо обезопасить от взрывоопасных предметов - это могут быть как неразорвавшиеся снаряды, так и оставленные украинскими националистами смертельно опасные «сюрпризы».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры разминирования территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

После того, как украинские боевики, ранее занимавшие завод, сдались в плен, территорию необходимо обезопасить от взрывоопасных предметов - это могут быть как неразорвавшиеся снаряды, так и оставленные украинскими националистами смертельно опасные «сюрпризы».

На видео представлена работа саперов Вооруженных сил России - специалисты обследуют обширную территорию «Азовстали» буквально метр за метром.

До этого «Звезда» показывала, как выглядят секретные тоннели освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее о последних днях осады «Азовстали» рассказал командир украинских морских пехотинцев Сергей Волынский, известный под кличкой Волына.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов