Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»

За прошедшие сутки сдались в плен 265 украинских боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Тех, кто нуждался в медицинской помощи, отправили в больницу города Новоазовск, который находится в Донецкой Народной Республике.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как сообщил Конашенков, за прошедшие сутки сдались в плен 265 украинских боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Тех, кто нуждался в медицинской помощи, отправили в больницу города Новоазовск, который находится в Донецкой Народной Республике.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении ракетами «Калибр» украинских резервистов, а также партии военной техники и вооружения из США и Европы в Львовской области.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов