МЧС опубликовало кадры тушения пожара внутри бизнес-центра в Москве

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МЧС РФ опубликовало видео тушения крупного пожара, который ранее вспыхнул в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что ранг сложности пожара повысили до пятого из пяти возможных, в здании остались люди. На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков. Помимо этого, столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что соответствующие поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара были даны.

Позже МЧС РФ сообщили, что из горящего здания «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной ЧП могли стать действия злоумышленников. Однако ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения уточнил, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

По последней информации МЧС, пожар в бизнес-центре был локализован. В ведомстве отметили, что в результате ЧП, предварительно, пострадали два человека, 120 были эвакуированы, а 11- спасены с помощью спецустройств.