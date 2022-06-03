МЧС сообщило о локализации пожара в БЦ в Москве и уточнило число пострадавших

Предварительно, пострадали 2 человека, 120 были эвакуированы, а 11 - спасены с помощью спецустройств.

© Видео: МЧС России © Фото: Мария Полупанова

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» локализован. Об этом сообщили в МЧС.

В Telegram-канале ведомства говорится, что предварительно, пострадали 2 человека, 120 были эвакуированы, а 11 - спасены с помощью спецустройств.

«Идет проверка, в здании могут находиться заблокированные люди. Всего на тушении пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Привлечены 3 вертолета», - сказали в МЧС.

Ранее в социальных сетях появились кадры начала пожара. Судя по видео с места, в настоящее время фасад бизнес-центра почти полностью выгорел.