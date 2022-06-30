В МО РФ заявили об уничтожении оперативно-тактической авиацией двух украинских Су-25

За сутки, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии были поражены 39 пунктов управления и 218 районов скопления украинских войск.

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В Минобороны России заявили об уничтожении силами оперативно-тактической авиации двух украинских штурмовиков Су-25. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что один украинский Су-25 был сбит в районе населенного пункта Широкое в Днепропетровской области, а другой - в районе пункта Архангельское в Херсонской области.

Также оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила украинскую самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе города Одесса и радиолокационную станцию вражеского С-300, находившуюся в районе населенного пункта Славгород в Днепропетровской области.

Кроме этого, Конашенков рассказал об уничтожении при помощи высокоточного оружия ВКС России пяти украинских складов с боеприпасами. Они находились в районах Харькова, Зеленодольска Днепропетровской области, а также Северска и Бахмута в ДНР. Также высокоточным оружием российской авиации были поражены скопления украинских войск в 34 районах.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районах Светлодарское и Авдеевка, а также два артиллерийских взвода "Гиацинт-Б" в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики», - заметил Игорь Конашенков.

Всего же за сутки, по словам официального представителя Минобороны России, силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии были поражены 39 пунктов управления и 218 районов скопления украинских войск.

Еще Конашенков рассказал об уничтожении более 80 иностранных наемников в Николаеве.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов